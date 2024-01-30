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Сегодня, 13:18

Источник: экс-игрока «Бостона» Рондо задержали за хранение оружия

Руслан Минаев
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Рэджон Рондо.
Фото Global Look Press

Бывший разыгрывающий «Бостона» и «Лейкерс» Рэджон Рондо задержан за хранение оружия, сообщает WDRB со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным источника, автомобиль с 37-летним американцем был остановлен за нарушение правил дорожного движения. Во время осмотра машины полицейский почувствовал запах наркотиков. При обыске автомобиля у баскетболиста был обнаружен пистолет и принадлежности для употребления наркотических веществ.

На данный момент Рондо является свободным агентом. За карьеру он дважды становился чемпионом НБА и 4 раза вызывался для участия в матче всех звезд лиги.

НБА
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