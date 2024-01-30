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Сегодня, 07:39

«Денвер» дома победил «Милуоки», Йокич сделал трипл-дабл

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Никола Йокич и Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports

«Денвер» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джамал Мюррэй, набравший 35 очков. Центровой «Наггетс» Никола Йокич сделал трипл-дабл: серб набрал 25 очков, а также сделал 16 подборов и 12 передач.

«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции, «Милуоки» идет вторым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Милуоки» — 113:107 (25:26, 31:30, 26:19, 31:32)

Д: Мюррэй (35), Йокич (25 + 16 подборов + 12 передач), Портер (13)

М: Адетокунбо (29 + 12 подборов), Лопес (19), Лиллард (18)

30 января. Денвер. «Ball Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
Никола Йокич
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