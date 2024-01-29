Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:24

«Чикаго» на выезде победил «Портленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Чикаго» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джерами Грант, набравший 24 очка.

«Чикаго» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Портленд» идет на 14-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Чикаго» — 96:104 (23:26, 19:27, 33:23, 21:28)

П: Грант (24), Эйтон (22 + 12 подборов), Брогдон (16)

Ч: Дерозан (20), Драммонд, Уайт (оба — 15)

29 января. Портленд. «Moda Center».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
0
Читайте также
Медведев в третий раз проиграл финал Australian Open
«Зенит» сыграл вничью с саудовской командой «Аль-Фатех»
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атланта» победила «Торонто», 44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Орландо»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости