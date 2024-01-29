«Чикаго» на выезде победил «Портленд»
«Чикаго» на выезде обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:96.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джерами Грант, набравший 24 очка.
«Чикаго» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, «Портленд» идет на 14-й строчке «Запада».
НБА
Регулярный чемпионат
«Портленд» — «Чикаго» — 96:104 (23:26, 19:27, 33:23, 21:28)
П: Грант (24), Эйтон (22 + 12 подборов), Брогдон (16)
Ч: Дерозан (20), Драммонд, Уайт (оба — 15)
29 января. Портленд. «Moda Center».
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