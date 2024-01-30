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Сегодня, 05:15

«Нью-Йорк» разгромил «Шарлотт», Брансон набрал 32 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нью-Йорк» на выезде разгромил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Брансон, набравший 32 очка.

«Нью-Йорк» одержал седьмую победу подряд, «Шарлотт» потерпел четвертое поражение кряду.

В параллельном матче «Кливленд» дома победил «Клипперс» — 118:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 92:113 (25:26, 18:20, 24:44, 25:23)

Ш: Миллер (29), Бриджес (21 + 10 подборов), Вашингтон (16)

Н: Брансон (32), Дивинченцо (28), Макбрайд (11)

«Кливленд» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 118:108 (28:25, 28:27, 32:29, 30:27)

К: Митчелл (28 + 12 передач), Аллен (20 + 17 подборов), Окоро (17)

Л: Леонард (30), Пауэлл (18), Джордж, Коффи, Уэстбрук (все трое — 13)

БК Нью-Йорк Никс
БК Шарлотт Хорнетс
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