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Сегодня, 04:38

«Атланта» победила «Торонто», 44 очка Букера не спасли «Финикс» от поражения в матче с «Орландо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Атланта» дома победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:125.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Трэй Янг, набравший 30 очков.

В параллельном матче «Финикс» на выезде уступил «Орландо». Защитник гостей Девин Букер набрал 44 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Торонто» — 126:125 (34:26, 23:35, 40:34, 29:30)

А: Янг (30 + 12 передач), Бэй (26 + 13 подборов), Богданович (24)

Т: Барнс, Нвора (оба — 24), Трент (16)

«Орландо» — «Финикс» — 113:98 (26:37, 25:19, 31:29, 31:13)

О: Банкеро (26), М. Вагнер (16 + 12 подборов), Фульц (14)

Ф: Букер (44), Дюрант (15), Бил, Гордон (оба — 9)

БК Атланта Хокс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Финикс Санс
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