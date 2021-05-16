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Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола

07:15
Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Фото NBA.
Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Фото NBA.
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Бывший игрок «Лейкерс» Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Официальная церемония состоялась в США, сообщает сайт НБА.

Помимо Брайанта в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, менеджер Патрик Бауман.

Имена включенных в Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта.

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