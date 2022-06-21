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Пи Джей Такер отказался от опции продления контракта с «Майами» на сезон-2022/23

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Майами» Пи Джей Такер отказался от опции продления контракта с клубом на следующий сезон, сообщает The Athletic.

37-летний американец должен был заработать 7,4 миллиона долларов по контракту в случае активации этой опции. Баскетболист станет свободным агентом, сообщается, что в нем заинтересован ряд клубов НБА, которые считаются претендентами на борьбу за титул в следующем сезоне.

Такер выступал за «Майами» с августа 2021 года. В сезоне-2021/22 форвард принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, набирая в среднем 7,6 очка, 5,5 подбора и 2,1 ассиста за игру. В плей-офф баскетболист дошел вместе с командой до финала Восточной конференции, в котором проиграл «Бостону» (счет в серии — 3-4).

Рынок свободных агентов в НБА откроется 1 июля.

Источник: https://theathletic.com/news/heat-pj-tucker-declines-option/4fAdynP01k42/
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