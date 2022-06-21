В Сан-Франциско состоялся парад в честь чемпионства «Голден Стэйт» в НБА

В Сан-Франциско состоялся парад в честь чемпионства «Голден Стэйт» по итогам сезона-2021/22 в НБА.

В финале плей-офф прошедшего сезона «Уорриорз» победили «Бостон» со счетом 4-2 в серии.

«Голден Стэйт» завоевал четвертый чемпионский титул за последние 8 лет и выиграл седьмой трофей в истории клуба.

Команда вышла на третье место по числу выигранных титулов в истории НБА, уступая лишь «Бостону» и «Лейкерс» (у обеих команд — по 17 чемпионств).