Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:59

В Сан-Франциско состоялся парад в честь чемпионства «Голден Стэйт» в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В Сан-Франциско состоялся парад в честь чемпионства «Голден Стэйт» по итогам сезона-2021/22 в НБА.

В финале плей-офф прошедшего сезона «Уорриорз» победили «Бостон» со счетом 4-2 в серии.

«Голден Стэйт» завоевал четвертый чемпионский титул за последние 8 лет и выиграл седьмой трофей в истории клуба.

Команда вышла на третье место по числу выигранных титулов в истории НБА, уступая лишь «Бостону» и «Лейкерс» (у обеих команд — по 17 чемпионств).

БК Голден Стэйт Уорриорз
1
0
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
«Челси» увольняет секси-помощницу Абрамовича. Кто такая Марина Грановская, на которой держался весь клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бруклин» не может договориться с Кайри Ирвингом по новому контракту
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости