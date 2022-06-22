Уолл заработает в сезоне-2022/23 47,5 миллиона долларов. Он пропустил 2 из последних 3 сезонов НБА

Разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл активировал опцию игрока на сезон-2022/23, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

По контракту 31-летний американец получит за следующий сезон 47,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне Уолл не сыграл ни в одном матче по обоюдному согласию с клубом. Помимо этого, баскетболист из-за травмы не играл в сезоне-2019/20.

Сообщается, что в ближайшее время боссы «Хьюстона» обсудят с игроком условия дальнейшего пребывания в команде.