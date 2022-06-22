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Уолл заработает в сезоне-2022/23 47,5 миллиона долларов. Он пропустил 2 из последних 3 сезонов НБА

Джон Уолл заработает 47,5 миллиона долларов за следующий сезон НБА
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Разыгрывающий «Хьюстона» Джон Уолл активировал опцию игрока на сезон-2022/23, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

По контракту 31-летний американец получит за следующий сезон 47,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне Уолл не сыграл ни в одном матче по обоюдному согласию с клубом. Помимо этого, баскетболист из-за травмы не играл в сезоне-2019/20.

Сообщается, что в ближайшее время боссы «Хьюстона» обсудят с игроком условия дальнейшего пребывания в команде.

Источник: https://twitter.com/ShamsCharania/status/1539339364878237696?t=WMiU9rEzw1kIOXerQ6wUiQ&s=19
Джон Уолл
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