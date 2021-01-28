Переговоры о добавлении 18-го места в составах клубов НБА зашли в тупик

НБА пока не смогла договориться с профсоюзом игроков о добавлении 18-го места в составах команд в текущем сезоне, сообщает в Twitter инсайдер Марк Стейн.

Переговоры в данный момент зашли в тупик. Профсоюз не согласен с тем, что 18-е место должно быть закреплено за еще одним, уже третьим двусторонним контрактом.

Профсоюз игроков желает, чтобы на 18-ю позицию можно было подписывать любых ветеранов в статусе свободных агентов. Двусторонний контракт же предусматривает определенные ограничения — в частности, баскетболист должен иметь не более 3 лет игрового стажа в лиге.

Напомним, что НБА в середине января планировала дать командам дополнительную возможность для расширения состава в условиях пандемии COVID-19.