НБА открыла голосование болельщиков за стартовые пятерки Матча звезд

Стартовало голосование болельщиков за стартовые пятерки Матча всех звезд НБА.

В ходе голосования болельщики выбирают по 3 игрока передней линии и 2 защитника от Западной и Восточной конференций. За 24 часа можно проголосовать один раз, при этом 30 января, 2, 4, 13, и 16 февраля каждый голос будет считаться за два.

Голосование болельщиков продолжится до 15 февраля. Стартовый состав Матча звезд будет опубликован 18 февраля, резервных игроков объявят 23 февраля.