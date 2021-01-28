НБА открыла голосование болельщиков за стартовые пятерки Матча звезд
22:40
Стартовало голосование болельщиков за стартовые пятерки Матча всех звезд НБА.
В ходе голосования болельщики выбирают по 3 игрока передней линии и 2 защитника от Западной и Восточной конференций. За 24 часа можно проголосовать один раз, при этом 30 января, 2, 4, 13, и 16 февраля каждый голос будет считаться за два.
Голосование болельщиков продолжится до 15 февраля. Стартовый состав Матча звезд будет опубликован 18 февраля, резервных игроков объявят 23 февраля.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю