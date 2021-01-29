30 очков Лилларда не спасли «Портленд» от поражения «Хьюстону»

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Портленд» со счетом 104:101.

Самым результативным на паркете стал разыгрывающий «Блэйзерс» Дамиан Лиллард, который набрал 30 очков.

После этого матча «Хьюстон» с 8 победами занимает 10-е место в Западной конференции, «Портленд» с 9 победами — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Портленд» — 104:101 (17:32, 36:18, 33:27, 18:24)

«Детройт» — «ЛА Лейкерс» — 107:92 (34:31, 22:27, 26:20, 25:14)

«Майами» — «ЛА Клипперс» — 105:109 (33:19, 17:29, 19:40, 36:21)

29 января.