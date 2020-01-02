«Орландо» разгромил «Вашингтон», Вучевич оформил дабл-дабл
05:10
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно уступил «Орландо» — 101:122. В составе гостей дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов оформил центровой Никола Вучевич.
«Орландо» (15-19) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (10-23) — 12-й.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Орландо» — 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)
В: Бил (27)
О: Огастин (25), Вучевич (20+12 подборов)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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