«Орландо» разгромил «Вашингтон», Вучевич оформил дабл-дабл

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно уступил «Орландо» — 101:122. В составе гостей дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов оформил центровой Никола Вучевич.

«Орландо» (15-19) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вашингтон» (10-23) — 12-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Орландо» — 101:122 (29:31, 29:31, 25:32, 18:28)

В: Бил (27)

О: Огастин (25), Вучевич (20+12 подборов)