Форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж пропустит остаток сезона, сообщается в официальном Twitter клуба. Он перенес операцию на правом плече.

34-летний форвард в текущем сезоне в среднем за матч набирает 18,9 очка, делает 7,4 подбора и 2,4 передачи. Олдридж — семикратный участник Матча звезд НБА.

Ранее руководители НБА согласовали возобновление сезона-2019/20 с плей-офф, в котором будут участвовать 22 команды. Матчи планируется начать 31 июля. Финалы должны завершиться не позднее 12 октября.