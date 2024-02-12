38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Сакраменто»

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«Оклахома» дома обыграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:113.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 38 очков. Центровой гостей Домантас Сабонис сделал трипл-дабл — у литовца 21 очко, 11 подборов и 14 передач.

«Оклахома» занимает третье место в таблице Западной конференции НБА, «Сакраменто» идет на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Сакраменто» — 127:113 (29:27, 38:30, 33:26, 27:30)

О: Гилджес-Александер (38), Уильямс (32), Дорт (17)

С: Монк (26), Сабонис (21 + 11 подборов + 14 передач), Фокс (15)

11 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».