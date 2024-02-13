Дончич и Митчелл признаны лучшими игроками недели в НБА

Лука Дончич («Даллас») и Донован Митчелл («Кливленд») признаны лучшими игроками недели в НБА, сообщает пресс-служба лиги.

Дончич на прошлой неделе выиграл все 4 матча вместе с «Далласом», набирая в среднем 31,3 очка, 10,5 подбора и 8,0 передачи за игру, реализуя 44,2 процента трехочковых. Словенец получил награду лучшему игроку недели в Западной конференции.

Митчелл также одержал 4 победы в 4 матчах с «Кливлендом», набирая в среднем 27,8 очка, 4,8 подбора и 5,0 передачи за игру при реализации 45,9 процента трехочковых. Американец получил награду лучшему баскетболисту недели в Восточной конференции.

Дончич стал игроком недели во второй раз в сезоне, Митчелл получил приз впервые в нынешнем регулярном чемпионате.