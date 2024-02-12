«Бостон» на выезде обыграл «Майами», Тэйтуму не хватило одной передачи до трипл-дабла

«Бостон» на выезде обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:106.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джейсон Тэйтум, набравший 26 очков.

Баскетболист был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл, но ему не хватило для этого одной передачи. Помимо 26 очков, Тэйтум сделал 10 подборов и отдал 9 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бостон» — 106:110 (22:26, 28:33, 29:27, 27:24)

М: Хирро (24), Адебайо (22 + 13 подборов), Мартин, Робинсон (оба — 15)

Б: Тэйтум (26 + 10 подборов + 9 передач), Порзингис (25), Браун (20)

11 февраля. Майами. «FTX Arena».