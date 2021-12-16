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«Шарлотт» победил «Сан-Антонио», Хэйуорд набрал 41 очко

06:47
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«Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 131:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Гордон Хэйуорд, набравший 41 очко.

«Шарлотт» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» — 12-й на «Западе».

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)

16 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».

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Роман Шишов все материалы автора
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