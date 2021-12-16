«Шарлотт» победил «Сан-Антонио», Хэйуорд набрал 41 очко
«Шарлотт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Сан-Антонио» со счетом 131:115.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хорнетс» Гордон Хэйуорд, набравший 41 очко.
«Шарлотт» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» — 12-й на «Западе».
НБА
Регулярный сезон
«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 115:131 (31:46, 26:27, 25:37, 33:21)
16 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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