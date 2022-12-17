«Оклахома» дома проиграла «Миннесоте», «Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго»

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 91:114. В другой встрече «Миннесота» на выезде выиграла у «Оклахомы» — 112:110.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Нью-Йорк» — 91:114 (32:29, 21:29, 22:29, 16:27)

Ч: Лавин (17), Дерозан (14), Уильямс (10).

Н: Барретт (27), Граймс (22), Брансон (22), Рэндл (19 + 12 подборов).

«Оклахома» — «Миннесота» — 110:112 (28:30, 22:33, 41:25, 19:24)

О: Гилджес-Александер (35), Уиггинс (14), Оморуйи (14), Уильямс (13).

М: Рид (28 + 10 подборов), Риверс (20), Эдвардс (19 + 11 подборов).