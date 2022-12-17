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«Даллас» обыграл «Портленд». Дончич набрал 33 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:110. «Маверикс» прервали трехматчевую победную серию «Трэйл Блэйзерс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Портленд» — 130:110 (31:32, 41:31, 38:22, 20:25)

Д: Дончич (33), Вуд (32 + 12 подборов), Хардуэй (17), Динуидди (13).

П: Лиллард (24), Нуркич (16), Уотфорд (16 + 11 подборов), Джонсон (13).

БК Даллас Маверикс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Лука Дончич
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