«Нью-Йорк» дома обыграл «Детройт»
«Нью-Йорк» победил «Детройт» (105:91) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Эван Фурнье — 22 очка. По 21 очку набрали Джулиус Рэндалл и Кемба Уоккер. У гостей лучшим снайпером стал Сабен Ли — 16 очков.
«Никс» занимают 12-е место на Востоке. У «Детройта» последняя, 15-я позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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