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«Нью-Йорк» дома обыграл «Детройт»

05:59
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«Нью-Йорк» победил «Детройт» (105:91) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Эван Фурнье — 22 очка. По 21 очку набрали Джулиус Рэндалл и Кемба Уоккер. У гостей лучшим снайпером стал Сабен Ли — 16 очков.

«Никс» занимают 12-е место на Востоке. У «Детройта» последняя, 15-я позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Детройт» — 105:91 (24:17, 24:20, 32:32, 25:22)

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Евгений Петров все материалы автора
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