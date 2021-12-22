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«Нью-Орлеан» одержал победу в матче с «Портлендом»

06:20
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«Нью-Орлеан» победил «Портленд» (111:97) в матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Брэнднон Ингрэм — 28 очков, восемь подборов и восемь передач. У гостей 39 очков набрал Дэмиан Лиллард.

«Нью-Орлеан» занимает 14-е место на Западе. У «Портленда» десятая позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)

22 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

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Евгений Петров все материалы автора
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