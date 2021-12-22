«Нью-Орлеан» одержал победу в матче с «Портлендом»
«Нью-Орлеан» победил «Портленд» (111:97) в матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе победителей стал Брэнднон Ингрэм — 28 очков, восемь подборов и восемь передач. У гостей 39 очков набрал Дэмиан Лиллард.
«Нью-Орлеан» занимает 14-е место на Западе. У «Портленда» десятая позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 111:97 (24:21, 27:28, 30:29, 30:19)
22 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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