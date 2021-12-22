«Майами» одержал победу в матче с «Индианой»
«Майами» обыграл «Индиану» (125:96) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самыми результативными стали Тайлер Хирро и Данакан Робинсон — по 26 очков. У гостей 17 очков набрал Карис Леверт.
«Майами» занимает четвертое место на Востоке. У «Индианы» 13-я позиция.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Индиана» — 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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