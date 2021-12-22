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«Майами» одержал победу в матче с «Индианой»

05:56
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«Майами» обыграл «Индиану» (125:96) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самыми результативными стали Тайлер Хирро и Данакан Робинсон — по 26 очков. У гостей 17 очков набрал Карис Леверт.

«Майами» занимает четвертое место на Востоке. У «Индианы» 13-я позиция.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Индиана» — 125:96 (33:21, 35:24, 30:24, 27:27)

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Евгений Петров все материалы автора
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