«Бостон» переиграл «Нью-Йорк» в НБА

«Индиана» на своем паркете выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 143:120.

В других встречах «Шарлотт» победил «Атланту» (116:110), «Орландо» переиграл «Хьюстон» (116:86), «Нью-Йорк проиграл «Бостону» (104:108), «Торонто» одолел «Миннесоту» (97:94), «Кливленд» выиграл у «Бруклина» (114:113), а «Майами» оказался сильнее Детротйа» (105:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Вашингтон» — 143:120 (34:39, 39:29, 37:28, 33:24)

И: Б. Браун (24), Халибертон (20 + 11 передач), Матурин (18), Хилд (14), Смит (13).

В: Кузма (25), Пул (18), Джонс (16), Галлинари (16),

«Шарлотт» — «Атланта» — 116:110 (25:29, 26:23, 27:21, 38:37)

Ш: Вашингтон (25), Розир (24), Болл (15 + 10 передач), Уильямс (13 + 15 подборов), Миллер (13).

А: Янг (23), Джонсон (21), Бей (15), Капела (15 + 13 подборов).

«Орландо» — «Хьюстон» — 116:86 (29:20, 25:23, 33:26, 29:17)

О: Энтони (20), Ф. Вагнер (19), Банкеро (12), Г. Харрис (11), Айзек (11).

Х: Ванвлит (14), Шенгюн (14), Брукс (14).

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 104:108 (18:30, 28:21, 27:31, 31:26)

Н: Барретт (24), Куикли (24), Брансон (15), Рэндл (14 + 11 подборов), Граймс (11).

Б: Тейтум (34 + 11 подборов), Порзингис (30), Уайт (12), Браун (11).

«Торонто» — «Миннесота» — 97:94 (25:25, 28:26, 20:23, 24:20)

Т: Шредер (22), Ануноби (20), Барнс (17), Сиакам (15).

М: Эдвардс (26 + 14 подборов), Таунс (19 + 10 подборов), Гобер (15 + 13 подборов).

«Бруклин» — «Кливленд» — 113:114 (32:37, 31:26, 24:27, 26:24)

Б: Томас (36), Бриджес (20), К. Джонсон (12).

К: Митчелл (27), Струс (27 + 12 подборов), Окоро (18), Гарлэнд (15).

«Майами» — «Детройт» — 103:102 (26:29, 32:18, 25:28, 20:27)

М: Адебайо (22), Батлер (19 + 13 подборов), Хирро (16), Д. Робинсон (15).

Д: Каннингем (30), Дюрен (17 + 14 подборов), Стюарт (14 + 14 подборов).