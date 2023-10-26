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26 октября, 05:47

«Чикаго» дома проиграл «Оклахоме» в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» — 104:124. Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.

В другой встрече второго игрового дня сезона-2023/24 «Мемфис» проиграл «Нью-Орлеану» — 104:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 104:111 (28:25, 19:32, 23:25, 34:29)

М: Бэйн (31), Смарт (17), Тиллман (17 + 12 подборов).

Н: Макколлум (24), Уильямсон (23), Ингрэм (19), Джонс (13).

«Чикаго» — «Оклахома» — 104:124 (35:33, 20:28, 27:30, 22:33)

Ч: Дерозан (20), Лавин (16), Уайт (15), Вучевич (11), Крэйг (11).

О: Гилджес-Александер (31 + 10 передач), Гидди (16), Джейлен Уильямс (16), Джо (14).

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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