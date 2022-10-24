«Юта» в овертайме обыграла «Новый Орлеан» благодаря 31 очку Маркканена
«Юта» в гостях обыграла «Новый Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:121.
В другом матче «Кливленд» был сильнее «Вашингтона» — 117:107.
«Шарлотт» переиграл «Атланту» — 126:109.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Атланта» — «Шарлотт» — 109:126 (30:22, 25:37, 29:45, 25:22)
«Атланта»: Трэй Янг (28 очков+9 передач), Дежонтэй Мюррэй (19 очков)
«Шарлотт»: Кэлли Убре (24 очка+10 подборов), Ник Ричардс (20 очков+11 подборов).
23 октября. Атланта. «State Farm Arena».
«Кливленд» — «Вашингтон» — 117:107 (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)
«Кливленд»: Донован Митчелл (37 очков), Джарретт Аллен (15 очков+14 подборов).
«Вашингтон»: Брэдли Бил (27 очков), Кристапс Порзингис (18 очков+11 подробов).
24 октября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 121:122 (24:26, 29:37, 31:30, 26:17, 11:12)
«Юта»: Маркканен (31 очков+12 подборов), Келли Олиник (20 очков), Джордан Кларксон (18 очков).
«Новый Орлеан»: Зайон Уильямсон (25 очков), Си Джей Макколлум (28 очков + 12 ассистов).
24 октября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».