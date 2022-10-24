«Финикс» победил «Клипперс» благодаря 35 очкам Букера

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«Финикс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярном чемпионата НБА — 112:95.

В составе «Санс» 35 очков на счету Девина Букера. Крис Пол отметился 7 очками и 11 передачами.

У «Клипперс» 22 очка набрал Маркус Моррис старший. Кавай Ленард записал на свой счет 11 очков. 17 очков в активе Джона Уолла.

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«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санс» — 95:112 (18:33, 23:28, 31:25, 23:26).

24 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.