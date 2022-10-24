Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:33

«Финикс» победил «Клипперс» благодаря 35 очкам Букера

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

«Финикс» в гостях обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярном чемпионата НБА — 112:95.

В составе «Санс» 35 очков на счету Девина Букера. Крис Пол отметился 7 очками и 11 передачами.

У «Клипперс» 22 очка набрал Маркус Моррис старший. Кавай Ленард записал на свой счет 11 очков. 17 очков в активе Джона Уолла.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс Санс» — 95:112 (18:33, 23:28, 31:25, 23:26).

24 октября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Головина затмил экс-футболист РПЛ. «Монако» эпично проиграл, ведя в счете
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Юта» в овертайме обыграла «Новый Орлеан» благодаря 31 очку Маркканена

Крис Пол — третий игрок в истории НБА с 11 тысячами передач в карьере
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости