33 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто», «Миннесота» обыграла «Оклахому»
«Голден Стэйт» дома обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:125.
Самым результативным игроком в составе «Уорриорз» был Стеф Карри (33 очка), по 24 очка набрали Эндрю Уиггинс и Джордан Пул.
У «Кингз» 26 очков на счету Деарона Фокса.
В другом матче «Миннесота» была сильнее «Оклахомы» — 116:106.
У «Волков» 30 очков набрал Энтони Эдвардс. У «Тандер» самым результативным игроком встречи стал Лугентц Дорт с 20 очками.
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«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 130:125 (39:36, 50:35, 24:23, 17:31)
24 октября. Сан-Франциско. «Chase Center».
«Оклахома» — «Миннесота» — 106:116 (18:31, 26:22, 30:29, 32:34)
24 октября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
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