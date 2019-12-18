«Нью-Орлеан» потерпел 13-е поражение кряду

«Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (101:108 ОТ). «Пеликанс» потерпели 13-е поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 101:108 ОТ (21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)

Н: Ингрэм (22 + 10 подборов), Холидэй (21), Харт (14).

Б: Динуидди (31), Харрис (24), Нваба (12), Аллен (12 + 14 подборов).

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