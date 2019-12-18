Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Орлеан» потерпел 13-е поражение кряду

06:52
Теги:

«Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА (101:108 ОТ). «Пеликанс» потерпели 13-е поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Бруклин» — 101:108 ОТ (21:21, 14:21, 29:19, 29:32, 8:15)

Н: Ингрэм (22 + 10 подборов), Холидэй (21), Харт (14).

Б: Динуидди (31), Харрис (24), Нваба (12), Аллен (12 + 14 подборов).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир