Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сан-Антонио» прервал серию «Юты» из 8 побед подряд

07:38
Теги:

«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:126.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, на счету которого 27 очков. Разыгрывающий «Сперз» Деджонте Маррей оформил трипл-дабл, он набрал 16 очков, а также сделал 11 подборов и 11 ассистов.

«Сан-Антонио» прервал серию «Юты» из 8 побед подряд. В предыдущий раз «Джаз» проигрывали 27 ноября в матче с «Нью-Орлеаном» (97:98).

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Сан-Антонио» — 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)

Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Конли (18)

С: Джонсон (24), Уайт (22), Уокер (19)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
В российском футболе с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?
Овечкин пополнил ряды лучших снайперов НХЛ
0