«Сан-Антонио» прервал серию «Юты» из 8 побед подряд
«Сан-Антонио» обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:126.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Джаз» Донован Митчелл, на счету которого 27 очков. Разыгрывающий «Сперз» Деджонте Маррей оформил трипл-дабл, он набрал 16 очков, а также сделал 11 подборов и 11 ассистов.
«Сан-Антонио» прервал серию «Юты» из 8 побед подряд. В предыдущий раз «Джаз» проигрывали 27 ноября в матче с «Нью-Орлеаном» (97:98).
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Сан-Антонио» — 126:128 (37:36, 36:23, 23:41, 30:28)
Ю: Митчелл (27), Кларксон (21), Конли (18)
С: Джонсон (24), Уайт (22), Уокер (19)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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