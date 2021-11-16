Новичок «Кливленда» выбыл на 2-4 недели
Центровой «Кливленда» Эван Мобли выбыл на 2-4 недели из-за растяжения связок правого локтя. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (92:98), сообщает ESPN.
Напомним, что Мобли был выбран под общим 3-м номером драфта-2021.
20-летний центровой в дебютном сезоне набирает 14,6 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи, 0,9 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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