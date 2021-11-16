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Новичок «Кливленда» выбыл на 2-4 недели

21:26
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Центровой «Кливленда» Эван Мобли выбыл на 2-4 недели из-за растяжения связок правого локтя. Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА против «Бостона» (92:98), сообщает ESPN.

Напомним, что Мобли был выбран под общим 3-м номером драфта-2021.

20-летний центровой в дебютном сезоне набирает 14,6 очка, 8,0 подбора, 2,5 передачи, 0,9 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за матч.

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Иван Шитик все материалы автора
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