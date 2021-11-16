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Лука Дончич избежал серьезной травмы

23:35
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Лидер «Далласа» Лука Дончич прошел углубленное медицинское обследование. Оно не выявило повреждений лодыжки или колена, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дончич травмировал левую ногу в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (111:101) и был вынужден покинуть площадку.

После игры он не общался с прессой, так как медицинский штаб начал проводить восстановительные процедуры в связи с повреждением.

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Иван Шитик все материалы автора
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