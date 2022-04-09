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Сегодня, 00:16

Леброн пропустит остаток сезона в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» объявили, что форвард Леброн Джеймс не поможет команде в концовке регулярного чемпионата НБА. 37-летний тгрок продолжит восстанавливаться от растяжения связок голеностопного сустава.

Сейчас «Лейкерс» идут на 11-м месте в своей конференции и потеряли шансы на попадание в плей-ин. Команде осталось провести два матча: против «Оклахомы» и «Денвера».

В этом сезоне Джеймс сыграл в 56 матчах, набирая в среднем по 30,3 очка, 8,2 подбора и 6,2 передачи.

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