Леброн пропустит остаток сезона в НБА

«Лейкерс» объявили, что форвард Леброн Джеймс не поможет команде в концовке регулярного чемпионата НБА. 37-летний тгрок продолжит восстанавливаться от растяжения связок голеностопного сустава.

Сейчас «Лейкерс» идут на 11-м месте в своей конференции и потеряли шансы на попадание в плей-ин. Команде осталось провести два матча: против «Оклахомы» и «Денвера».

В этом сезоне Джеймс сыграл в 56 матчах, набирая в среднем по 30,3 очка, 8,2 подбора и 6,2 передачи.