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НБА не планирует приостанавливать сезон из-за коронавируса

21 декабря, 23:55
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Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация не планирует приостанавливать сезон, несмотря на новую волну заражений коронавирусом среди команд.

«НБА не планирует приостанавливать сезон, — приводит слова Сильвера журналист Роб Лопес в Twitter. — Мы рассмотрела все варианты, но не можем придумать логичную причину приостановки сезона в данный момент».

Ранее НБА и профсоюз игроков лиги договорились о введении правила, которое разрешает клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/r0bato/status/1473388508563873803

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Карен Саркисян все материалы автора
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