«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс»
«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:92.
В составе победителей самым результативным игроком стал Деджанте Маррей. Он набрал 24 очка. У «Клипперс» 25 очков набрал Пол Джордж.
«Сан-Антонио» занимает 12-е место в Западной конференции. «Клипперс» находится на 5-й позиции.
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«ЛА Клипперс» — «Сан-Антонио» — 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)
21 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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