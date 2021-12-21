Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс»

08:40
Теги:

«Сан-Антонио» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:92.

В составе победителей самым результативным игроком стал Деджанте Маррей. Он набрал 24 очка. У «Клипперс» 25 очков набрал Пол Джордж.

«Сан-Антонио» занимает 12-е место в Западной конференции. «Клипперс» находится на 5-й позиции.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Сан-Антонио» — 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)

21 декабря. Лос-Анджелес. «Staples Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Что подарить на Новый год? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
National Interest посоветовал Западу пересмотреть подход к украинскому вопросу
0