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Сегодня, 03:54

НБА назвала участников конкурса трехочковых бросков

Евгений Козинов
Корреспондент

НБА назвала участников конкурса трехочковых бросков перед Матчем всех звезд-2022.

В конкурсе примут участие Карл-Энтони Таунс («Миннесота»), Трэй Янг («Атланта»), Пэтти Миллс («Бруклин»), Фред Ванвлит («Торонто»), Зак Лавин («Чикаго»), Люк Кеннард («Клипперс») и Десмонд Бэйн («Мемфис»).

Действующим победителем конкурса трехочковых является разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри.

Ранее, 3 февраля, был представлен приз имени Коби Брайанта, который будут вручать лучшему баскетболисту Матча всех звезд.

Матч всех звезд НБА в этом году пройдет в Кливленде 19 февраля.

Карл-Энтони Таунс
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