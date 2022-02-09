Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:42

НБА назвала 15 лучших тренеров в истории лиги

Евгений Козинов
Корреспондент

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала 15 величайших тренеров. В 75-летней истории лиги.

В рейтинг вошли Фил Джексон (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс»), Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном»), Пэт Райли (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами»), Грегг Попович (5 титулов с «Сан-Антонио»), Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт»), Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом»), Ред Хольцман (2 титула с «Нью-Йорком»), Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами»), Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном»), Лэрри Браун (1 титул с «Детройтом»), Док Риверс (1 титул с «Бостоном»), Джек Рэмси (1 титул с «Портлендом»), Ленни Уилкенс (1 титул с «Сиэтлом»), Дон Нельсон и Джерри Слоун.

В 1996 году в честь 50-летия НБЯ были названы 10 лучших тренеров. Из того списка в новом только восемь тренеров. Исключили Билла Фитча (1 титул с «Бостоном») и Джона Кундлу (5 титулов с «Лейкерс»).

Грегг Попович
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Россия – Швейцария. 9 февраля 2022: прямая онлайн-трансляция матча мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НБА назвала участников конкурса трехочковых бросков
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости