НБА назвала 15 лучших тренеров в истории лиги

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала 15 величайших тренеров. В 75-летней истории лиги.

В рейтинг вошли Фил Джексон (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс»), Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном»), Пэт Райли (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами»), Грегг Попович (5 титулов с «Сан-Антонио»), Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт»), Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом»), Ред Хольцман (2 титула с «Нью-Йорком»), Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами»), Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном»), Лэрри Браун (1 титул с «Детройтом»), Док Риверс (1 титул с «Бостоном»), Джек Рэмси (1 титул с «Портлендом»), Ленни Уилкенс (1 титул с «Сиэтлом»), Дон Нельсон и Джерри Слоун.

В 1996 году в честь 50-летия НБЯ были названы 10 лучших тренеров. Из того списка в новом только восемь тренеров. Исключили Билла Фитча (1 титул с «Бостоном») и Джона Кундлу (5 титулов с «Лейкерс»).