НБА и профсоюз игроков согласовали новый коллективный договор
16:20
НБА и профсоюз игроков официально заключили соглашение по изменению коллективного договора из-за влияния коронавируса на финансовую ситуацию, сообщает ESPN.
Сезон-2020/21 начнется 22 декабря. Команды проведут по 72 матча в регулярном чемпионате.
Будет использоваться новая система распределения между сторонами баскетбольных доходов. Показатель эскроу с 10 процентов может подняться до отметки в 20 процентов.
Потолок зарплат будет установлен на отметке 109,140 миллиона долларов, налог придется платить при превышении отметки 132,627 миллиона.
Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписание контрактов станет доступным 22 ноября.