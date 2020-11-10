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НБА и профсоюз игроков согласовали новый коллективный договор

16:20
Сезон НБА начнется 22 декабря. Фото USA Today Sports
Сезон НБА начнется 22 декабря. Фото USA Today Sports

НБА и профсоюз игроков официально заключили соглашение по изменению коллективного договора из-за влияния коронавируса на финансовую ситуацию, сообщает ESPN.

Сезон-2020/21 начнется 22 декабря. Команды проведут по 72 матча в регулярном чемпионате.

Будет использоваться новая система распределения между сторонами баскетбольных доходов. Показатель эскроу с 10 процентов может подняться до отметки в 20 процентов.

Потолок зарплат будет установлен на отметке 109,140 миллиона долларов, налог придется платить при превышении отметки 132,627 миллиона.

Рынок свободных агентов откроется 20 ноября. Подписание контрактов станет доступным 22 ноября.

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