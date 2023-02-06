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Сегодня, 17:51

НБА и Национальная ассоциация баскетболистов продолжают переговоры о новом коллективном соглашении

Иван Шитик
Корреспондент
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Поскольку обсуждения нового трудового соглашения продолжаются, ожидается, что НБА и Национальная ассоциация баскетболистов продлят срок выхода из текущего соглашения, что позволит лиге и профсоюзу продолжить переговоры о новом долгосрочном коллективном договоре, сообщает ESPN.

Нынешнее коллективное соглашение истекает после окончания сезона-2023/24.

Ведутся переговоры о распределении прибыли в соотношении 49 на 51, установлении исключения среднего уровня на отметке 2,5 миллиона для команд, которые платят налог на роскошь, и об отмене обмена по схеме «сайн-энд-трейд» для налогооблагаемых игроков.

Напомним, президентом профсоюза является защитник «Нью-Орлеана» Си Джей Макколлум.

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