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Ирвинг — первый игрок в истории НБА, сменивший команду по ходу сезона, набирая в среднем 25+5+5

Руслан Минаев
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Разыгрывающий Кайри Ирвинг стал первым игроком в истории НБА, сменивший клуб в середине сезона, набирая в среднем 25 очков, 5 подборов и 5 передач, сообщает ESPN Stats & Info.

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски информировал, что «Бруклин» обменяет звездного игрока в «Даллас».

За 30-летнего игрока «Нетс» получат выбор в первом раунде драфта 2029 года, выбор во втором раунде драфта 2027 года и баскетболистов Дориана Финни-Смита и Спенсера Динуидди.

Кайри Ирвинг попросил «Нетс» обменять его перед дедлайном 9 февраля.

В нынешнем сезоне разыгрывающий провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
Кайри Ирвинг
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