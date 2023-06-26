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Сегодня, 03:16

«Миннесота» продлит контракт с центровым Ридом

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Миннесота» договорилась о продлении контракта с центровым Назом Ридом, сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

По данным источника, 23-летний американец подпишет новое соглашение с клубом на 3 года, по которому заработает 42 миллиона долларов. Сделка предусматривает опцию продления еще на один год.

Наз Рид выступает за «Миннесоту» с 2019 года, в сезоне-2022/23 он принял участие в 68 матчах, набирая 11,5 очка и делая 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

БК Миннесота Тимбервулвз
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