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Сегодня, 07:36

Вембаньяма выбрал стартовую пятерку лучших игроков в истории НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, выбранный под первым номером драфта НБА-2023, составил свою пятерку лучших игроков в истории НБА.

19-летний француз включил в пятерку лучших Стефена Карри, Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Тима Данкана и Шакила О'Нила.

Вембаньяма стал вторым европейцем в истории, ставшим первым номером драфта НБА. В прошлом сезоне он выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

НБА
Виктор Вембаньяма
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
Стефен Карри
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