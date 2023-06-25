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Дрэймонд Грин об обмене Криса Пола: «Мне он не нравится, но я его уважаю»

Руслан Минаев
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин поделился мнением об обмене Криса Пола. Ранее экс-игрок «Финикса» был обменян в «Вашингтон», который договорился о переходе 38-летнего ветерана в «Уорриорз». «Уизардс» получат взамен Джордана Пула.

«Мне вообще не нравится Крис Пол, но я уважаю его хастл и его IQ. Он чертовски умен. С возрастом вы начинаете понимать «Этот парень может поймать вас в определенный момент». Я думаю он сыграется со Стефом, но черт возьми, иногда он будет очень холоден к нему», — цитирует игрока Marca.

Пол провел 18 сезонов в НБА, он 12 раз участвовал в Матче звезд лиги и 11 раз попадал в сборную сезона.

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Голден Стэйт Уорриорз
Дрэймонд Грин
Крис Пол
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