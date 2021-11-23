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«Милуоки» крупно обыграл «Ордандо»

06:17
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«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно обыграл «Ордандо» со счетом 123:92.

Больше всех набрали немецкий форвард Мориц Вагнер («Мэджик») и американский защитник Джру Холидей («Бакс») — по 18 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Орландо» — 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36)

23 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

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Роман Шишов все материалы автора
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