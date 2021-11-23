«Милуоки» крупно обыграл «Ордандо»
«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА крупно обыграл «Ордандо» со счетом 123:92.
Больше всех набрали немецкий форвард Мориц Вагнер («Мэджик») и американский защитник Джру Холидей («Бакс») — по 18 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Орландо» — 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36)
23 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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