«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110, результат матча, НБА, регулярный чемпионат, 23 ноября 2021 года
«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Нью-Орлеан» со счетом 110:96.
В составе «Тимбурвулвз» самым результатинвым стал центровой Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков.
У «Пеликанс» больше всех набрал испанский центровой Гильермо Эрнангомес — 19 очков.
НБА
Регулярный сезон
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)
23 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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