Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110, результат матча, НБА, регулярный чемпионат, 23 ноября 2021 года

06:23
Теги:

«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Нью-Орлеан» со счетом 110:96.

В составе «Тимбурвулвз» самым результатинвым стал центровой Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков.

У «Пеликанс» больше всех набрал испанский центровой Гильермо Эрнангомес — 19 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)

23 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Антонов счел новые санкции США по СП-2 нарушением международного права
0