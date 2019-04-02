"Милуоки" обыграл "Бруклин", "Торонто" одолел "Орландо"

"Бруклин" на своем паркете проиграла "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА (121:131). В других встречах "Бостон" выиграл у "Майами" (110:105), "Нью-Йорк" переиграл "Милуоки" (113:105), "Торонто" взял верх над "Орландо" (121:109), а "Миннесота" проиграла "Портленду" (122:132).

НБА

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Майами" - 110:105 (36:17, 25:30, 27:30, 22:28)

Б: Ирвинг (25), Хорфорд (19 + 11 подборов + 10 передач), Тейтум (19).

М: Драгич (30), Адебайо (19 + 14 подборов), Уэйд (17).

"Бруклин" - "Милуоки" - 121:131 (20:35, 34:24, 35:32, 32:40)

Б: Расселл (28 + 10 подборов), Леверт (24), Кэрролл (20).

М: Бледсоу (29), Адетокунбо (28 + 11 подборов), Хилл (22).

"Нью-Йорк" - "Чикаго" - 113:105 (37:19, 27:28, 27:30, 22:28)

Н: Корнет (24), Нокс (19), Дотсон (18).

Ч: Лопес (29), Сэмпсон (22), Арчидиаконо (14).

"Торонто" - "Орландо" - 121:109 (29:36, 33:16, 33:23, 26:34)

Т: Грин (29), Ибака (15), Леонард (15).

О: Фурнье (21), Айванду (16), Вучевич (13 + 13 подборов).

"Миннесота" - "Портленд" - 122:132 (23:38, 41:37, 36:22, 22:35)

М: Уиггинс (21), Дженг (18), Таунс (17).

П: Худ (21), Кантер (20 + 11 подборов), Карри (19).