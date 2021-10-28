«Милуоки» проиграл «Миннесоте», «Оклахома-Сити» переиграла «Лейкерс»
«Милуоки» проиграл «Миннесоте» (108:113) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал Яннис Адетокунбо, набравший 40 очков и 16 подборов.
В другой встрече «Лейкерс» потерпели поражение от «Оклахомы» (115:123). Для «Тандер» эта победа стала первой в сезоне после четырех поражений кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Миннесота» — 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)
Мил: Я. Адетокунбо (40 + 16 подборов), Миддлтон (16), Аллен (13).
Мин: Расселл (29), Эдвардс (25), Таунс (25).
«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20)
О: Гилджес-Александер (27), Бэйзли (20), Гидди (18 + 10 передач).
Л: Дэвис (30), Уэстбрук (20 + 14 подборов + 13 передач ), Энтони (13), Брэдли (13).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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