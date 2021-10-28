«Лейкерс» впервые за 25 лет проиграли матч, упустив преимущество в 25 очков или более
«Лейкерс» проиграли «Оклахоме» (115:123) в матче регулярного чемпионата НБА.
Команда из Лос-Анджелеса впервые за последние 25 лет, включая выступления в плей-офф, проиграла матч, имея преимущество в 25 или более очков по ходу встречи. Максимальное преимущество «Лейкерс» в игре с «Оклахомой» составило 26 очков.
The Lakers entered play with a 230-0 record (including playoffs) when leading by at least 25 points in a game over the last 25 seasons.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 28, 2021
They led by 26 tonight, their largest blown lead over that span. pic.twitter.com/2fd5GdH5Dd
До матча с «Оклахомой» «Лейкерс» выиграли 230 из 230 матчей с преимуществом в 25 или более очков.
«Лейкерс» занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 2 победами и 3 поражениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю