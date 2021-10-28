«Лейкерс» впервые за 25 лет проиграли матч, упустив преимущество в 25 очков или более

«Лейкерс» проиграли «Оклахоме» (115:123) в матче регулярного чемпионата НБА.

Команда из Лос-Анджелеса впервые за последние 25 лет, включая выступления в плей-офф, проиграла матч, имея преимущество в 25 или более очков по ходу встречи. Максимальное преимущество «Лейкерс» в игре с «Оклахомой» составило 26 очков.

The Lakers entered play with a 230-0 record (including playoffs) when leading by at least 25 points in a game over the last 25 seasons.



They led by 26 tonight, their largest blown lead over that span. pic.twitter.com/2fd5GdH5Dd — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 28, 2021

До матча с «Оклахомой» «Лейкерс» выиграли 230 из 230 матчей с преимуществом в 25 или более очков.

«Лейкерс» занимают 7-е место в таблице Западной конференции с 2 победами и 3 поражениями.