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«Майами» обыграл «Бруклин», «Вашингтон» переиграл «Бостон»

05:14
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«Бруклин» проиграл «Майами» (93:106) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Бостон» потерпел поражение от «Вашингтона» (107:116), «Торонто» переиграл «Индиану» (118:100), «Атланта» выиграла у «Нью-Орлеана» (102:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Майами» — 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)

Б: Дюрант (25 + 11 подборов), Харрис (15), Харден (14).

М: Адебайо (24), Батлер (17 + 14 подборов), Такер (15).

«Бостон» — «Вашингтон» — 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)

Б: Шредер (22), Тейтум (23), Хорфорд (16 + 11 подборов).

В: Харрелл (25 + 11 подборов), Динуидди (22), Бил (17 + 10 подборов).

«Торонто» — «Индиана» — 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

Т: Ванвлит (26 + 10 подборов ), Ануноби (25), Барнс (18).

И: Брогдон (18), Дуарте (14), Лэмб (12).

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)

Н: Грэм (21), Ингрэм (20), Валанчюнас (16 + 15 подборов).

А: Янг (31), Коллинз (16 + 12 подборов), Хантер (13), Богданович (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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