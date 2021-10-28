«Майами» обыграл «Бруклин», «Вашингтон» переиграл «Бостон»
«Бруклин» проиграл «Майами» (93:106) в матче регулярного чемпионата НБА. В других встречах «Бостон» потерпел поражение от «Вашингтона» (107:116), «Торонто» переиграл «Индиану» (118:100), «Атланта» выиграла у «Нью-Орлеана» (102:99).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Майами» — 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25)
Б: Дюрант (25 + 11 подборов), Харрис (15), Харден (14).
М: Адебайо (24), Батлер (17 + 14 подборов), Такер (15).
«Бостон» — «Вашингтон» — 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)
Б: Шредер (22), Тейтум (23), Хорфорд (16 + 11 подборов).
В: Харрелл (25 + 11 подборов), Динуидди (22), Бил (17 + 10 подборов).
«Торонто» — «Индиана» — 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)
Т: Ванвлит (26 + 10 подборов ), Ануноби (25), Барнс (18).
И: Брогдон (18), Дуарте (14), Лэмб (12).
«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)
Н: Грэм (21), Ингрэм (20), Валанчюнас (16 + 15 подборов).
А: Янг (31), Коллинз (16 + 12 подборов), Хантер (13), Богданович (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю