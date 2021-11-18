«Детройт» переиграл «Индиану», «Шарлотт» выиграл у «Вашингтона»
«Шарлотт» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87. В другой встрече «Детройт» выиграл у «Индианы» — 97:89.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)
Ш: Розир (19), Бриджес (17 + 10 подборов), Убре (14).
В: Бил (24), Гэффорд (20), Харрелл (15).
«Детройт» — «Индиана» — 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)
Д: Грант (19), Каннингем (16), Бей (15).
И: Брогдон (20), Леверт (18), Сабонис (15 + 11 подборов).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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