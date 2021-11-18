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«Детройт» переиграл «Индиану», «Шарлотт» выиграл у «Вашингтона»

05:29
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«Шарлотт» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87. В другой встрече «Детройт» выиграл у «Индианы» — 97:89.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 97:87 (24:29, 21:22, 30:14, 22:22)

Ш: Розир (19), Бриджес (17 + 10 подборов), Убре (14).

В: Бил (24), Гэффорд (20), Харрелл (15).

«Детройт» — «Индиана» — 97:89 (24:21, 25:20, 24:32, 24:16)

Д: Грант (19), Каннингем (16), Бей (15).

И: Брогдон (20), Леверт (18), Сабонис (15 + 11 подборов).

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Евгений Козинов все материалы автора
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